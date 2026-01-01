Manchester Citys missräkning – fick bara kryss mot Sunderland

Manchester City ställdes mot Sunderland denna nyårsdag.

Då fick gästerna på Stadium of Light nöja sig med en poäng.

Matchen slutade nämligen mållös.

Foto: Bildbyrån

Arsenal gjorde jobbet mot Aston Villa tidigare i veckan och satte på så sätt press på Manchester City inför kvällens match mot Sunderland för att inte tappa i toppstriden.

City med Erling Haaland i spetsen kom till Stadium och Light och hade i den första halvleken rätt svårt att skapa något.

0–0 var ställningen i paus och i den andra halvleken växlade bortalaget upp, men trots flera fina chanser så ville inte bollen in för City och slutresultatet blev 0–0.

Detta medför att Arsenal nu leder ligan med fyra poäng före City.