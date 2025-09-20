Pep Guardiolas knep: ”Vi ska vandra i bergen”

66 timmar mellan matcherna.

Då förklarade Manchester City-tränaren hur de ska återhämta sig.

– Vi ska vandra i bergen, skämtade han enligt BBC.

Foto: Alamy

Manchester City kommer från en Champions League-match mot Napoli där det engelska laget vann med 2–0. Tre dagar senare är det dags för stormöte i Premier League mot Arsenal på söndag.

66 timmars förberedelse leder till drastiska åtgärder enligt Pep Guardiola som skämtar om att laget ska vandra i bergen för att vara redo.

– Vi ska vandra i bergen. Det ska vi göra de här två dagarna, sa han skämtsamt enligt BBC.

– Spelarna har många skador men vila, vila, vila och återfå energin inför söndag.

Matchen mellan Arsenal och Manchester City startar 17.30 på söndag.