Pep Guardiolas knep: ”Vi ska vandra i bergen”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
66 timmar mellan matcherna.
Då förklarade Manchester City-tränaren hur de ska återhämta sig.
– Vi ska vandra i bergen, skämtade han enligt BBC.
Manchester City kommer från en Champions League-match mot Napoli där det engelska laget vann med 2–0. Tre dagar senare är det dags för stormöte i Premier League mot Arsenal på söndag.
66 timmars förberedelse leder till drastiska åtgärder enligt Pep Guardiola som skämtar om att laget ska vandra i bergen för att vara redo.
– Vi ska vandra i bergen. Det ska vi göra de här två dagarna, sa han skämtsamt enligt BBC.
– Spelarna har många skador men vila, vila, vila och återfå energin inför söndag.
Matchen mellan Arsenal och Manchester City startar 17.30 på söndag.
Den här artikeln handlar om: