Premier League överväger lönetak – United och City riktar kritik

Premier League kan komma att införa ett lönetak.

Manchester United och Manchester City varnar nu för konsekvenserna av förslaget.



Premier League-klubbarna väntas i november rösta om ett ”ankarsystem” som skulle begränsa summan som lagen får spendera på löner och spelartransfers. Taket baseras på fem gånger det laget som slutar sist får i prispengar och tv-intäkter, vilket motsvarar omkring 550 miljoner pund.

Manchester United och Manchester City är starkt kritiska.



Uniteds delägare Sir Jim Ratcliffe kallar förslaget ”absurt” och varnar för att det kan göra det svårt för ligans toppklubbar att konkurrera med giganter som Real Madrid, Barcelona och PSG. Spelarfacket PFA är också kritiskt och överväger rättsliga åtgärder.

Förespråkarna menar att ett lönetak kan öka konkurrenskraften i ligan genom att fler klubbar får chans att utmana om titeln.