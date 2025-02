Scholes United-sågning: ”Kan riskera nedflyttning”

Manchester United har fortsatt gå tungt under Ruben Amorim.

Nu kommer legendaren med Paul Scholes med en oväntad utläggning.

– Det här kanske låter löjligt, men med formen de haft sedan den här tränaren kom in kan de riskera nedflyttning, säger han i The Overlap Fan Debate.

Manchester United har gått tungt den här säsongen, framförallt i ligan.

Där har man i skrivande stund sex förluster på de tio senaste och legendaren Paul Scholes kommer nu med ett oväntat utspel.

– Den ryggraden, den kärnan, är så viktig. Om de inte får ordning på det i sommar, och det här kanske låter löjligt, men med formen de haft sedan den här tränaren kom in kan de riskera nedflyttning. Det har varit så dåligt, säger han.

I nästa ligaomgång ställs Manchester United mot Tottenham.