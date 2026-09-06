Trion skriver Premier League-historia – första gången någonsin

Tottenham Hotspur, Aston Villa och Coventry City.

För första gången någonsin är tre lag mållösa efter de tre första omgångarna av Premier League.

Detta enligt statistik från Opta.

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Premier League är inne på sin tredje spelomgång. Sett till gjorda mål ligger Brighton & Hove Albion just nu i topp med hela åtta fullträffar, tätt följt av Manchester City på sju. Även Chelsea har sju mål på kontot inför derbyt mot Arsenal under söndagen.

För vissa andra lag ser det desto mer dystert ut i målkolumnen. Tottenham Hotspur, Aston Villa och nykomlingen Coventry City har alla misslyckats med att göra mål under de tre första omgångarna. Därmed är årets Premier League-säsong redan nu historisk.

Aldrig tidigare har tre klubbar i den engelska högstadivisionen varit mållösa efter de tre första omgångarna, enligt Opta.

Aston Villa hade även svårt med målskyttet i inledningen av fjolårssäsongen. Då dröjde det fyra matcher innan fansen fick fira ett mål.

Rekordet för flest matcher utan mål i inledningen av en säsong i den engelska högstadivisionen innehas av Crystal Palace. Under nederländaren Frank de Boers ledning gick Londonlaget de sju inledande matcherna av säsongen 2017/18 utan att lyckas sätta bollen i nät.