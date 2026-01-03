TV: Aston Villa slog Forest – efter målvaktstavla

Aston Villa vann över Nottingham Forest med 3–1.

Detta efter att Forest-keepern stått för en rejäl tavla.

Foto: Bildbyrån

Aston Villa har haft en stark höst i Premier League. Laget kommer senast från en förlust mot serieledande Arsenal. Under lördagen tog de emot Nottingham Forest.

Victor Nilsson Lindelöf fick göra sin femte start i rad för Aston Villa. Det var hemmalaget som tog ledningen. Ollie Watkins spräckte nollan strax före halvtid.

I den andra akten utökade Villa när Matty Cashs inlägg hittade John McGinn som styrde in 2–0. Forest lyckades reducera efter dryga timmen genom Morgan Gibbs-White.

Trots reduceringen skulle Aston Villa utöka igen. Nottingham Forests målvakt John Victor skulle rensa en boll med utrusningen blev helt missbedömd. I stället kunde McGinn placera in 3–1.

I samband med tavlan tvingades John Victor byta på grund av skada.

Aston Villas trepoängare innebär att de ligger två i Premier League framför Manchester City som har en match mindre spelad.



