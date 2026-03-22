TV: Här tar Gordon ledningen i Tyne Wear-derbyt

I dag ställs Newcastle United mot Sunderland i ett Tyne Wear-derby.

Då tog hemmalaget en tidig ledning, genom Anthony Gordon.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen ställdes Newcastle United mot Sunderland i den 31 omgången av Premier League.

I derbyelvorna fanns två svenska landslagsmän med från start, i form av Anthony Elanga i hemmalaget och Melker Ellborg i bortalaget.

Efter att matchen hade blåsts igång dröjde det endast tio minuter innan matchens första mål skulle falla. Detta efter att Ellborg slagit en kort inspark till Luke O’Nien som i sin tur slarvade med uppspelet. Det ledde till att Nick Woltemade kunde spela fram Anthony Gordon som rullade in 1-0 i Tyne Wear-derbyt.

Matchen pågår.

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Burn, Botman, Hall – Ramsey, Joelinton – Elanga, Gordon, Barnes – Woltemade.

Sunderland: Ellborg; Geertruida, O’Nien, Alderete, Hume – Diarra, Xhaka, Sadiki – Rigg, Brobbey, Talbi.