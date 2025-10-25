TV: Sunderland tog skrällseger mot Chelsea

Sunderland stod för en stor skräll i Premier League när nykomlingen besegrade Chelsea med 2–1 på Stamford Bridge.

Matchen avgjordes på tilläggstid i den 93:e minuten.

Foto: Bildbyrån

Chelsea tog emot Sunderland under lördagseftermiddagen. Hemmalaget tog ledningen tidigt när Alejandro Garnacho gjorde sitt första mål för klubben efter en snabb kontring.

Sunderland växte successivt in i matchen och kvitterade genom Wilson Isidor efter ett inkast – fransmannens fjärde mål för säsongen. Matchen såg länge ut att sluta oavgjord, men på tilläggstid fick gästerna utdelning. Efter ett starkt targetspel av Brian Brobbey placerade Chemsdine Talbi in segermålet 2–1.

Sunderland tog därmed en sensationell bortaseger mot ett av ligans topplag och fortsätter att imponera i Premier League.