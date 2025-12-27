Uppgifter: Tottenham vill förlänga med van de Ven

Micky van de Ven har varit en nyckelspelare i Tottenhams försvar när han varit skadefri.

Nu uppges klubben vilja belöna nederländaren med ett nytt långtidskontrakt.

Foto: Bildbyrån



Micky van de Ven anslöt till Tottenham från Wolfsburg sommaren 2023. När 24-åringen varit frisk har han varit ordinarie, och han räknas dessutom som en av Premier Leagues snabbaste spelare enligt ligans egna mätningar.

Nu rapporterar The Athletic att Tottenham vill knyta upp mittbacken på ett nytt långt avtal. Enligt uppgifterna innehåller klubbens kommande kontraktsförslag både förbättrade ekonomiska villkor och en förlängd avtalslängd.

Van de Vens nuvarande kontrakt sträcker sig till sommaren 2029.

Sedan ankomsten till London har han noterats för 74 matcher i Tottenhams tröja och har vid flera tillfällen kopplats ihop med en potentiell flytt till Real Madrid.