Uppgifter: United kan offra Mainoo i jakt på Valverde

Manchester United uppges vara redo att inkludera Kobbie Mainoo i ett bud för att locka över Real Madrids Federico Valverde – men spanjorerna sägs inte vilja sälja.

Foto: Bildbyrån

Kobbie Mainoo har tappat sin startplats i Manchester United under Ruben Amorim. Nu uppger Goal att klubben överväger att använda 19-åringen som del i ett bud för att värva Federico Valverde från Real Madrid.

Planen ska enligt uppgifterna vara att erbjuda både pengar och Mainoo i ett paket. Men affären ser ut att bli svår – Real Madrid betraktar Valverde som oersättlig och har inga planer på att sälja mittfältaren.

Hur United väljer att agera återstår att se.