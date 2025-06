AS: Här är Barcelonas tre anfallsalternativ

Barcelona är på jakt efter en offensiv förstärkning till nästa säsong.

Nu skriver spanska AS att katalanerna har tre primära alternativ man går för.

Detta i form av Luis Diaz, Marcus Rashford och Ivan Perisic.

FC Barcelona vann både La Liga, spanska supercupen och Copa del Rey under säsongen 2024/2025.



Nu vill man förstärka sin trupp under sommarens transferfönster inför nästa säsong.



Enligt spanska AS jagar man, efter att man i stort gjort klart med målvakten Joan García från rivalen Espanyol, en förstärkning på de offensiva positionerna.



Just nu sägs man också ha tre huvudalternativ. I form av Luis Diaz, Marcus Rashford och Ivan Perisic.



Den förstnämnda spelar till vardags i Liverpool och uppges vara sportchef Decos förstaval. Han sägs även vara öppen för att lämna England och ska ha Barcelona som föredragen destination. Nackdelen? Han uppges inte släppas för mindre än 70 miljoner euro.



Den andra spelaren, Marcus Rashford, spelar till vardags i Manchester United men var under våren utlånad till Aston Villa. Här sägs engelsmannens lön vara något för hög, även om United kan tänka sig att låna ut honom igen.



Det tredje alternativet är något överraskande. Ivan Perišić har hunnit fylla 36 år och spelar till vardags i PSV Eindhoven där han sitter på utgående kontrakt. Det är en spelare som tränare Hansi Flick håller högt efter tiden i Bayern München och kommer sannolikt inte att kosta Barcelona allt för mycket pengar.



Tidigare under lördagen gjordes även Nico Williams aktuell för en flytt och sägs ha inlett samtal med Barcelona.