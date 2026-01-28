AVSLÖJAR: BK Häcken säkrar upp spännande talang

BK Häcken är på väg att säkra upp en spännande talang.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är man överens om ett akademiavtal med Reyan Doski.

Detta kommer att skrivas på efter att han fyllt 15 år.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken har de senaste åren tagit steg gällande talangutveckling och förädling av spännande spelare.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att Hisingeklubben är på väg att säkra upp ännu ett mycket spännande ungt namn i Reyan Doski.

14-åringen och BK Häcken är enligt FotbollDirekts uppgifter överens om ett akademiavtal och Doski kommer att signera avtalet efter att han fyllt 15 år, vilket han gör närmaste veckan.

Avtalet kommer, enligt FD:s uppgifter, att sträcka sig över tre år.

Doski beskrivs som en snabb, stark och målfarlig spelare som kan användas både som ytter och anfallare. Han har fostrats i Mölnlycke IS och tog steget över till BK Häcken inför den här säsongen och väntas nu alltså att skriva ett akademiavtal med klubben i samband med att han fyller 15.