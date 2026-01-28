AVSLÖJAR: Djurgårdens bud till Västerås

Max Larsson är nära Djurgården och återigen kommer Västerås SK tjäna större pengar på en övergång.

Enligt FotbollDirekts uppgifter gör VSK en av sina största affärer.

Foto: Bildbyrån

Djurgården är nära Keita Kosugis ersättare och det ser ut att komma från Västerås SK.

Enligt flera mediauppgifter är Max Larsson, 22, på väg mot en läkarundersökning på plats under Djurgårdens utlandsläger på Kanarieöarna.

Larsson som även in i det längsta har varit aktuell för Hammarby (som back-up-alternativ) – genererar nu en större summa pengar till VSK.

Enligt FotbollDirekts uppgifter går Djurgården in och löser vänsterbacken med lite drygt fem miljoner kronor.

Västerås SK fortsätter med det att göra större imponerande spelaraffärer som exempelvis med Aaron Bibout, 22 miljoner, Marcus Linday 18, Patric Åslund 8, Mikael Marques och Alex Douglas 5.

Max Larsson står noterad för tre mål och fyra assister på 26 matcher i fjol.