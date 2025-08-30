AVSLÖJAR: Internationellt intresse för Manneh

Abdoulie Mannehs affär med Olympiakos sprack.

Men intresset är fortsatt stort på den gambiske anfallaren.

Enligt uppgifter till FD är det klubbar från Premier League, Championship, Danmark och Belgien som har ett öga för honom.

Foto: Bildbyrån

Det såg länge ut att bli en övergång till Olympiakos för Mjällby-yttern Abdoulie Manneh. I sista sekund sprack affären på grund av att när den grekiska klubben presenterade ett avtal som inte stämde med vad det hade kommit överens om.

Sportchefen Hasse Larsson bekräftade även för FD att det inte rörde sig om en misslyckad läkarundersökning.

– Han är kärnfrisk, så problemet måste handla om någonting annat. Det känns som att de skyller på det här för att dölja någonting annat, sa han till FD.

Trots den spruckna affären har intresset inte svalnat för Manneh. 20-åringen har ögonen på sig från flera av de stora europeiska ligorna.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt har klubbar från Premier League, Championship, den danska högsta ligan och Belgien visat intresse för honom. Prislappen på Manneh ska ligga på 57,5 miljoner kronor, enligt uppgifter till FD.

Mannehs kontrakt med Maif sträcker sig till årsskiftet 2027.