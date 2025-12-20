Prenumerera

Foto: Bildbyrån

AVSLÖJAR: Örgryte visar intresse för legendarens son   

Ola Gustavsson
Örgryte IS har gått upp i allsvenskan och nu är en av Ettans bästa försvarsspelare aktuell.
Det handlar om FC Stockholms Rasmus Allbäck som – just det – är son till den förre landslagsstjärnan Marcus Allbäck. 
– Jag vill inte kommentera namn som tillhör andra klubbar, säger sportchef Pontus Farnerud till FotbollDirekt. 

Foto: Bildbyrån

Marcus Allbäcks karriär i Örgryte IS var omfattande och höll totalt i sig i över 20 år. Mer exakt handlade det om tre olika sejourer och över 200 matcher mellan åren 1992-2011.

Nu är ännu ett namn från samma familj aktuellt. 

