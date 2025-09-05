Marcus Danielson har kommit tillbaka starkt och ser ut som allsvensk toppklass igen.

Enligt FotbollDirekt uppgifter vill nu Djurgården förlänga 36-åringens utgående kontrakt över, i första hand, 2026.

Efter SM-guldet 2019 bar det i väg till Kina för Marcus Danielson och för omkring 50 miljoner kronor blev han Djurgårdens dyraste försäljning genom tiderna. Sex år senare är mittbackens betydelse fortsatt mycket stor och med en formkurva som har gått uppåt efter sommaruppehållet.

Dif-veteranen ser mer och mer ut att konkurrera med toppskiktet av allsvenska mittbackar som Viktor Eriksson, Pontus Jansson, Sotirios Papagiannopoulos, Axel Norén och Tobias Anker.

Enligt nya uppgifter till FotbollDirekt så närmar sig nu en förlängning av Danielsons kontrakt, som går ut efter säsongen. Djurgården planerar ett nytt bud till 36-åringen. Och intresset är ömsesidigt från Danielson som uppges vara motiverad för minst ett år till i ”Blåränderna”.

Foto: Bildbyrån

En logisk utveckling och det inte minst genom hur det lät i mitten av juni från sportchefen Bosse Andersson under en problematisk period för hela Djurgården.

– Marcus är en av allsvenskans bästa mittbackar och vi har en positiv dialog. Vi ska diskutera framtiden med Marcus efter säsongen, det är båda parter överens om, sa han till FotbollDirekt.

Denna säsong har Marcus Danielson gjort minuter i samtliga av Djurgårdens allsvenska matcher. Totalt har mittbacken noterats för 188 matcher i blårandigt.