Beijmo-förhandlingarna: ”En riktigt bra dialog”

Felix Beijmo sitter på ett utgående kontrakt med AGF Århus.

Nu är den danska klubben i full gång med att säkra upp den svenske stjärnan.

– Vi har gjort en plan, säger tränaren Jakob Poulsen till danska Viaplay.

Foto: Alamy

Felix Beijmos kontrakt med danska AGF Århus löper ut i sommar. Tidigare berättade svensken att det är oklart kring en kontraktsförlängning.

– När det finns en lösning kommer klubben att meddela det, sa han till Bold.

Nu bekräftar AGF-tränaren Jakob Poulsen att klubben för samtal med Beijmo om en förlängning – men att det ännu är oklart vad det blir för beslut.

– Det är en riktigt bra dialog mellan Felix och ”CV” (AGF:s fotbollschef Carsten V. Jensen). De styr det, och vi har gjort en plan för vad vi vill ha. Sedan tar vi det därifrån, säger Poulsen till danska Viaplay.

Felix Beijmo står noterad för två mål och tre assist på 18 matcher i danska högstaligan den här säsongen.

