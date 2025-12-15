MFF-favoritens ovissa framtid: ”Klubben meddelar”

Felix Beijmo gjorde två sejourer i Malmö FF innan han lämnade för Århus där han gjort succé.

Nu har högerbacken bara ett halvår kvar på kontraket.

– När det finns en lösning kommer klubben att meddela det, säger han enligt Bold.

Foto: Bildbyrån

Det var inför 2023 som Felix Beijmo lämnade Malmö FF, klubben som han kom till första gången 2019 och som han gjorde två sejourer i som spelare.

Efter MFF blev det Århus där högerbacken huserat i sedan dess. Med den äran, ska sägas. Beijmo har ständigt varit given och dessutom fått bära kaptensbilden mellan varven.

Till sommaren löper kontraktet ut och med tanke på att det redan florerat flyttrykten till Nederländerna och Polen är det givetvis sprängstoff vad som händer med 27-åringen framöver.

Till danska Bold är han återhållsam när frågan om förlängning är aktuellt.

– Vi har tid att prata om det nu och det kommer vi göra, säger han enligt sajten och tillägger:

– När det finns en lösning kommer klubben att meddela det.

Beijmo är fostrad i BP och slog igenom för den stora svenska fotbollspubliken i Djurgården 2017-2018 innan han såldes som den då dyraste allsvenska försvararen för 30 miljoner kronor till Werder Bremen. Succén uteblev dock i Bundesligaklubben och det blev sedermera alltså MFF.