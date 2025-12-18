Bemöter Spurs-uppgifterna: ”Mycket intresse kring våra spelare”

Svenska mästarna BK Häcken kan gå mot en hel del förändring denna vinter.

Denna torsdag har det kommit uppgifter om att Tottenham visar intresse för både Matilda Nildén och Hanna Wijk.

– Det finns mycket intresse kring våra spelare, säger sportchef Christian Lundström till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Svenska mästarna BK Häcken ser ut att gå mot ett vinterfönster som kan medföra en hel del förändring.

Sedan tidigare har guldtränaren Mak Lind lämnat och det börjar även ryktas allt mer kring spelare i Hisingeklubben. Denna torsdagsmorgon har BBC kommit med uppgifter om att Tottenham vill dubbelvärva Matilda Nildén och Hanna Wijk.

– Det finns mycket intresse kring våra spelare. Matilda spelade relativt mycket redan i år, men vi har ju tänkt att hon ska ha mycket mer speltid nästa år. Sen kan alltid saker hända, säger sportchef Christian Lundström gällande Nildén.

Någon kontakt från Tottenham gällande Nildén verkar dock inte ha tagits ännu.

– Nej, säger Lundström tydligt.

”Hon är fri att välja vad hon vill”

Kring 21-åringen så äger BK Häcken frågan, medan det i Wijks fall är hon själv som äger frågan helt. Detta då hennes kontrakt med Hisingeklubben löper ut vid årsskiftet.

– Det är ju Hanna själv som styr där och jag är ju inte involverad i det. Hon är fri att välja vad hon vill, sen som vi sagt tidigare så är vi intresserade av att förlänga hennes avtal, men vi har också haft en förståelse för att hon tittar på vad det finns för möjligheter.

Har ni räknat bort henne till nästa säsong eller finns det fortfarande någon förhoppning om att få till en förlängning?

– Vi har haft en dialog med henne hela tiden och vi har vetat om hennes intresse att se vad det finns för möjligheter. Utifrån det har vi inte aktivt jobbat med henne just nu, men skulle hon säga ”jag väljer att stanna i Sverige”, då står vi där med öppna armar. Vi vet som sagt hennes önskan att gå vidare och den har vi respekterat och avvaktat kring.

I Tottenhams trupp återfinns redan i dag flera svenskor. Bland annat Matilda Nildéns storasyster Amanda, men också Matilda Vinberg och Josefine Rybrink.