Beskedet: AC Milan bryter med Divock Origi

Divock Origi lämnar AC Milan.

Parterna bryter kontraktet.

Foto: Bildbyrån

Divock Origi anlände till AC Milan sommaren 2022 och kom senast från Liverpool. Sedan dess har belgaren haft det tufft. Efter en jobbigt första säsong blev han utlånad till Nottingham Forest, men där gick det inte heller som planerat.

Origi spenderade hela förra säsongen i Milanos reservlag Milano Futuro. Nu meddelar Milan att 30-åringen lämnar. Anfallarens kontrakt är avslutat i förtid och Origi blir därmed fri på marknaden inför januarifönstret.

Totalt blev det 36 matcher och två mål för Divock Origi i Milan-tröjan.