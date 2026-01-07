Beskedet: MFF förlänger med duon – månaden ut

Oscar Lewicki och Martin Olsson förlänger med Malmö FF.

Nya avtalen är skrivna över den innevarande månaden.

Foto: Bildbyrån

Martin Olsson och Oscar Lewicki förlängde båda två med Malmö FF ifjol. Duon skrev då på varsitt ettårskontrakt med klubben.

Det kontrakten har nu löpt ut, men duon blir kvar i Malmö FF, i varje fall januari ut.

Malmö FF meddelar nämligen i dag att man är överens med duon gällande kontrakt månaden ut.

Detta medför att båda är tillgängliga till Malmö FF:s två avslutande Europa League-matcher.