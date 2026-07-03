Beskedet: Peking-lånet återvänder

Ísak Andri Sigurgeirsson har varit ute på lån.

Nu återvänder islänningen till IFK Norrköping.

– Vi räknar med en motiverad spelare som kommer tillbaka, säger sportchefen Henrik Jurelius.

Isak Andri Sigurgeirsson. Foto: Bildbyrån

Den 22-åriga yttern Ísak Andri Sigurgeirsson lämnade IFK Norrköping på lån till danska Viborg efter att det stod klart att ”Peking” åkte ur allsvenskan i fjol. Nu återvänder islänningen till Norrköping efter att bara ha spelat åtta matcher i Danmark.

– Ìsak kunde tyvärr inte göra sig konkurrenskraftig under den senare delen av låneperioden då skadan höll honom borta. Men vi räknar med en motiverad spelare som kommer tillbaka och startar upp likt övriga i laget den 7 juli, säger IFK Norrköpings sportchef Henrik Jurelius.

Sigurgeirsson skadade sig tidigt i låneperioden och hann aldrig komma tillbaka till spel innan lånet tog slut. Enligt IFK Norrköping är han ”på god väg tillbaka från sin skada” men 22-åringen kommer att behöva stegras in i träning.