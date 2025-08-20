Bologna kan nu glömma affär – skriver på nytt kontrakt med Valencia

Diego Lopez gjorde Valencias mål i 1-1-premiären mot Real Sociedad.

Bologna har uppgetts vilja försöka värva över yttern, men Serie A-klubben kan nu glömma det.

För enligt Superdeporte har Lopez kritat på ett nytt kontrakt med ”Los Ché” till 2029.

Han är från Asturien i norra Spanien och har representerat såväl Real Madrid som Barcelona på ungdomsnivå.

Men sedan 2021 spelar Diego Lopez i Valencia och han fick sitt genombrott för drygt två år sedan med att bland annat sänka just Real Madrid i ligaspelet.

I premiären i lördags var det Lopez som gjorde Valencias mål i La Liga-premiären mot Real Sociedad (1-1) och nu skriver lokaltidningen Superdeporte att Lopez skriver på ett nytt kontrakt med klubben som kommer bli officiellt i dagarna.

Det nya kontraktet sträcker sig till 2029 och därmed kan Bologna som enligt Superdeporte varit beredda att betala tolv miljoner euro nu glömma 23-åringen.

Nyligen förlängde Valencia kontrakten med de egna produkterna tillika nyckelspelarna Cesar Tarrega och Javi Guerra.



