Bomben: Kan lämna Bayern München för Al Hilal

Här är nästa världsstjärna som kan göra flytten från Europa till Saudiarabien.

L’Équipe rapporterar att Al Hilal vill köpa loss Bayern Münchens Luis Diaz för 70 miljoner euro.

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I den saudiska ligan finns redan namn som Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Karim Benzema och Sadio Mané.

Nu kan Luis Diaz göra som Mané, att efter en Liverpool-flytt till Bayern München nu tacka för sig i den europeiska fotbollen genom att dra till Saudiarabien efter bara en säsong i Bundesliga.

Medan Ronaldo, Felix och Mané representerar Al Nassr ryktas nu Diaz till Al Hilal – som i vintras plockade över förre Ballon d’Or-vinnaren Benzema från ligakonkurrenten Al-Ittihad.

Det är bland annat franska tidningen L’Équipe som rapporterar om hur Al Hilal nu även vill locka åt sig Colombias storstjärna Luis Diaz som förra sommaren lämnade Liverpool för Bayern München där han per omgående gjort megasuccé ihop med radarpartners Harry Kane och Michael Olisé.

Al Hilal sägs vilja köpa loss 29-årige Diaz för 70 miljoner euro, cirka 774 miljoner svenska kronor.