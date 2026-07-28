Klart: Sofia Paulsson lämnar BP
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Sofia Paulsson lämnar Brommapojkarna och damallsvenskan.
Hon är klar för spel i Enskede IK.
Sofia Paulsson anslöt till BP inför fjolårssäsongen från Gamla Upsala SK. Nu meddelar den damallsvenska klubben att hennes tid är över.
– Jag är väldigt glad och tacksam för min tid i BP. Jag kommer att heja från läktaren framöver och håller tummarna för en bra höst för laget, säger hon via klubbens uttalande.
Sportchef Staffan Jacobsson:
– Fia har varit oerhört professionell under hela sin tid i BP och väldigt uppskattad av både spelare och ledare. Vi önskar henne all lycka till i sin nya miljö, säger han.
Ny klubbadress blir Enskede IK i elitettan.
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