Uppgifter: Chelsea närmar sig Welbeck

Danny Welbeck, 35, är nära Chelsea.

Transferjournalisten Ben Jacobs rapporterar att parterna är överens om de personliga villkoren.

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Chelsea närmar sig en värvning av Brightons anfallsveteran Danny Welbeck.

Häromdagen rapporterade The Athletic att Londonklubben undersöker möjligheten att plocka in den rutinerade anfallaren och att samtal pågår mellan parterna.

Nu kommer nya uppgifter.

Enligt transferspecialisten Ben Jacobs har Chelsea och Welbeck redan kommit överens om de personliga villkoren i ett kontrakt. Samtidigt ska Brighton vara berett att sälja spelaren.

Welbeck har bara ett år kvar på sitt avtal med Brighton och står noterad för 400 Premier League-matcher.