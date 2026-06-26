Bomben: Lagerlöf tar över superettan-klubb

Thomas Lagerlöf har nytt jobb.

Den tidigare Djurgårdstränaren är klar för Sandviken i superettan.

– Det här känns kul. Jag är sugen på att komma ut på fotbollsplanen igen, säger han i ett uttalande.

Lagerlöf. Foto: Bildbyrån

Thomas Lagerlöf, 54, har varit klubblös sedan han och parhästen Kim Bergstrand fick lämna Djurgården för nästan två år sedan. Nu har tränaren ett nytt jobb – och blir ensam huvudtränare för första gången sedan han och Bergstrand började kampera ihop.

Lagerlöf är klar för Sandvikens IF i superettan och har kritat på ett kontrakt som sträcker sig över två och ett halvt år.

– Det här känns kul. Jag är sugen på att komma ut på fotbollsplanen igen och jag tycker att Sandviken gör många bra saker både på planen och utanför. Det är en klubb i min smak där man jobbar hårt och försöker bli bättre för varje dag, säger han i ett uttalande.

📄✍️ Vi är stolta över att kunna välkomna Thomas Lagerlöf som ny huvudtränare för Sandvikens IF:s herrlag. Kontraktet är skrivet på två och ett halvt år.



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🤝 Nyheten presenteras av Handelsbanken i Sandviken pic.twitter.com/7vGAyM7XA0 — Sandvikens IF (@SandvikensIF) June 26, 2026

SM-guldtränare

54-åringen var med och vann SM-guld med Djurgården 2019 och gjorde nästan fem säsonger i Stockholmsklubben.

– När Sandviken hörde sig för så kände jag att jag ville börja jobba igen. Jag har pratat med Sandviken och kollat på matcherna och det finns en bra potential i både laget och i föreningen. Nu tycker jag vi kan öka farten ytterligare, säger han.

Sandviken meddelar att Lagerlöf kommer att kliva på uppdraget efter uppehållet. Elias Gärdh kommer att leda laget i sista matchen för vårsäsongen (mot Helsingborg på söndag).