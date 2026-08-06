Hammarby med ny formation – efter bottennappet

Hammarby svarade för en svag insats mot Anderlecht.

Mot Raków Częstochowa gjorde Henrik Rydström flera ändringar.

I Polen startade Bajen med en fembackslinje.

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Hammarby tog en tidig ledning mot Anderlecht i Europa League-kvalet senast. I den andra halvleken tappade man initiativet och den belgiska storklubben kunde både kvittera och vinna dubbelmötet.

Resultatet betyde att Bajen degraderades till Conference League-kvalet, där polska Raków Częstochowa stod för motståndet.

Henrik Rydström valde då att styva om ordentligt i Bajen-elvan.

Laget formerades med en fembackslinje och Nahir Besara fick agera som ”falsk nia” längt fram. Vid sidan av lagkaptenen startade Victor Lind och Frank Adjei.

Matchen slutade 0–0 och läget är helt lika inför returen i Stockholm.