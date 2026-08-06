Hoppfull inför returen: ”Står inte 0–3”

GÖTEBORG: IFK Göteborg har ett tufft läge inför returen mot Gent.

Men Joachim Björklund är hoppfull.

– Det är långt från kört, säger Blåvitt-tränaren efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha tagit sig förbi estniska Levadia Tallinn väntade betydligt tuffare motstånd i form av den belgiska storklubben Gent för IFK Göteborg.

Favoritskapet verkade dock inte ha allt för stor påverkan på blåvitt, som svarade för en stabil insats på Gamla Ullevi.

– Första halvlek var ganska bra. I långa stunder blir passiva och de får mata in inlägg lite för enkelt. När vi får lite mer tid med bollen tappar vi direkthet och passar mest runt utan mål. Surt att släppa in målet i slutet på omställning där vi kan göra bättre, säger Joachim Björklund efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Belgarnas ledningsmål resulterade i ett fullskaligt slagsmål, till följd av målskytten Hyllarion Goore firande mot hemmapubliken. Noah Tolf blev varnad i samband med grälet.

– Det gjorde Levadia också och då tyckte jag att vi lätt det gå lite för lätt. Det är väl ingen som gillar när man firar framför sina egna fans. Det tycker jag inte att de ska göra så jag sa till dem, säger vänsterbacken efter matchen.

– Sen trodde jag inte att tio man skulle svärma runt mig efteråt. Jag blev jätteförvånad, tilläger han.

Joachim Björklund tar desto lättare på handgemänget.

– Jag bryr mig inte så mycket. Jag kommer fira i Belgien om vi gör mål, menar han.

”Är långt från kört”

Matchen slutade 0–1 och IFK Göteborg har därmed en tuff uppgift framför sig på bortaplan. Björklund är dock hoppfull inför resan till Gent.

– Generellt sett gör vi en insats som vi kan bygga på och en insats vi inte behöver skämmas för. Det är 0–1 och inte 0–3. Vi kan ta det till förlängning på bortaplan. Vi får energi i andra halvlek och de märktes att vi hade en extra växel. De kommer nog inte gå ut och tokköra. Det är långt från kört.

Noah Tolf är inne på samma spår.

– Vi har allt att spela för nere i Belgien. Så vi tror på det fullt.