Bosse bekräftar: Isak Alemayehu nära övergång

Isak Alemayehu är på väg bort från Djurgården.

En övergång till Queens Park Rangers är nära.

– Klubbarna är överens om en övergång, säger Bosse Andersson till Expressen.

FotbollDirekt kunde i maj månad avslöja att Djurgården ville förlänga med Isak Alemayehu.

Sedan dess har det varit tyst på den fronten och nu ser det inte heller ut att bli någon fortsättning för mittfältaren i Stockholmsklubben.

Expressen uppger nämligen att en flytt till Queens Park Rangers är nära.

Bosse Andersson bekräftar även att mittfältaren fått tillåtelse att besöka en annan klubb då han är nära en övergång.

– Kan bekräfta att Isak har tillåtelse att resa i väg och träffa en ny klubb för att genomgå läkarundersökning och signera sitt personliga avtal. Klubbarna är överens om en övergång

Den här säsongen står 18-åringen noterad för tio framträdanden i allsvenskan.