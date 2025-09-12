Så säger Tipsbladets transferexpert Farzam Abolhosseini.

Detta kort efter att dansken skrev på för tyska Wolfsburg.

Foto: Bildbyrån

Christian Eriksen har den senaste tiden tränat med Malmö FF, men någon flytt till de regerande mästarna blev det inte.

Under onsdagen stod det klart att danskens karriär istället fortsätter i Tyskland – och VfL Wolfsburg.

Där har Eriksen skrivit på ett tvåårskontrakt med Bundesliga-klubben, och blivit lagkamrat med svenske Mattias Svanberg.

Tidigare i sin karriär har den mångfaldige danska landslagsmannen spelat för klubbar som Brentford, Manchester United, Tottenham, Ajax och Inter. Enligt Tipsbladets transferexpert Farzam Abolhosseini hade Eriksen möjlighet att gå till FC Barcelona, för fem år sedan.

– Christian Eriksen hade möjlighet att gå till Barcelona, ​​berättar han i podcasten ”Transferguru” och fortsätter:

– Han hade möjligheten att göra det innan han flyttade till Inter. Barcelona var med i bilden, det är ingen hemlighet, så han hade möjligheten att gå dit.



