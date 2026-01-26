Dif-ryktade anfallaren klar för Vålerenga

Under fjolåret ryktades Djurgården och Hammarby vara intresserade av Ole Sæter.

Nu står det klart att den norska anfallaren har valt spel för Vålerenga.

Foto: Alamy

Den före detta Rosenborg-anfallaren Ole Sæter har ryktades vara aktuell för en flytt till både Hammarby och Djurgården under fjolåret.

Däremot sades den norska anfallaren, enligt FD:s uppgifter, vilja stanna kvar i Rosenborg.

Nu står det klart att det inte blir någon flytt till allsvenskan. Istället kommer han nu att spela för Vålerenga, som han har presenterats av under måndagen.

– Jag är stolt över att få möjligheten att representera Vålerenga och staden. Det är något som betyder väldigt mycket för mig, säger Ole Sæter i ett uttalande.

Under sina år i Rosenborg spelade Ole Sæter totalt 88 matcher i vilka det blev 40 mål och 16 assist.