Dif-ryktade anfallaren klar för Vålerenga
Under fjolåret ryktades Djurgården och Hammarby vara intresserade av Ole Sæter.
Nu står det klart att den norska anfallaren har valt spel för Vålerenga.
Den före detta Rosenborg-anfallaren Ole Sæter har ryktades vara aktuell för en flytt till både Hammarby och Djurgården under fjolåret.
Däremot sades den norska anfallaren, enligt FD:s uppgifter, vilja stanna kvar i Rosenborg.
Nu står det klart att det inte blir någon flytt till allsvenskan. Istället kommer han nu att spela för Vålerenga, som han har presenterats av under måndagen.
– Jag är stolt över att få möjligheten att representera Vålerenga och staden. Det är något som betyder väldigt mycket för mig, säger Ole Sæter i ett uttalande.
Under sina år i Rosenborg spelade Ole Sæter totalt 88 matcher i vilka det blev 40 mål och 16 assist.
