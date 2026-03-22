Dimitri Payet avslutar karriären

Dimitri Payet, 38, lägger skorna på hyllan.

Det bekräftar spelaren själv inför matchen mellan Marseille och Lille.

Dimitri Payet har inte spelat fotboll sedan i fjol. Den franske mittfältarens sista klubb blev Vasco da Gama då han meddelat att han avslutar sin spelarkarriär.

Payet bekräftade att han lägger skorna på hyllan i den officiella sändningen inför matchen mellan Marseille och Lille.

– Det är slutet på en vacker resa. Tack till alla som var en del av den. Tack till mina tränare, till mina lagkamrater och till alla som har arbetat med mig, säger Payet och fortsätter:

– Ni kommer att kunna se mig igen, men på padelbanorna.

38-åringen har tidigare spelat i klubbar som Marseille, West Ham, Saint-Etienne och Lille. Han gjorde 38 landskamper för Frankrike.