Efter Mannehs misslyckade flyttar: ”Orkar inte längre”

Abdoulie Manneh har varit nära en övergång från Mjällby flera gånger – utan att de har blivit av.

Nu berättar sportchefen Hasse Larsson att han har lessnat rejält.

– Det är ingen mening, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

I mitten av januari rapporterade FotbollDirekt att Mjällby-stjärnan Abdoulie Manneh skulle läkarundersökas av Birmingham City – för att sedan genomföra en övergång till Championship-klubben.

Den affären skulle dock kollapsa i sista stund vilket innebar att det var den andra gången som gambiern var på plats hos en ny klubb utan att genomföra en transfer.

Efter detta har Manneh blivit kvar på de brittiska öarna och inte följt med Mjällby på träningslägret i Portugal – i hopp om att hitta en annan klubb att skriva på för.

Nu är det engelska transferfönstret stängt, och sportchef Hasse Larsson uppgiven.

– Jag orkar inte med det längre. Det är ingen mening, säger han till Fotbollskanalen och berättar det fanns två engelska klubbar fanns med i bilden kring Manneh under deadline day:

– En har vi inte fått reda på anledningen till varför det inte blev något och någon annan kom vi inte överens med om det ekonomiska.

Härnäst kommer anfallaren att flyga till Sverige från England för att ladda om batterierna inför det som fortsatt kan bli en flytt från Mjällby under vintern.

– Det kan bli aktuellt Turkiet eller MLS eller något sånt. Vi är inte jättesugna på Turkiet men skulle det bli något riktigt seriöst där så kan det bli aktuellt, avslutar Larsson.










