ESPN: David Alaba tackar för sig i Real Madrid

Han har spelat i klubben sedan 2021.

Nu ser David Alabas tid i Real Madrid ut att gå mot sitt slut.

Det uppger spanska ESPN.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2021 som David Alaba, 33, lämnade Bayern München för spel i Real Madrid.

Där står han idag noterad för 120 tävlingsframträdanden i vilka det har blivit fem mål och nio assist.

Med ett kontrakt som löper fram till den kommande sommaren ser dock österrikarens tid i klubben ut att gå mot sitt slut.

Lyssnar man till spanska ESPN kommer 33-åringen inte att få sitt avtal förlängt och därmed lämna klubben som bosman.

En annan Real-mittback vars kontrakt går ut nästa sommar är Antonio Rüdiger. Där ska en framtiden i klubben inte uteslutas och ”Los Blancos” sägs vara villiga att erbjuda tysken ett nytt kontrakt.