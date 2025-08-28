Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.

I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver veta om sommarfönstret 2025.

Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg! Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.

Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!

Bild: Ahl-Holmström kan lämna Magdeburg Alexander Ahl-Holmström lämnade Gais för spel i tyska Magdeburg under vintern. Redan nu kan han vara på väg bort – enligt Bild. Al Yaum: Jacob Rinne återvänder till Saudiarabien Jacob Rinne har ryktats vara på väg bort från Djurgårdens IF. Nu uppger Al Yaum att målvakten är nära att återvända till Saudiarabien. Detta för spel i hans tidigare klubb, Al-Fateh. Uppgifter: Jacob Rinne närmar sig saudiska Al-Fateh Jacob Rinne har ryktats vara på väg bort från Djurgårdens IF. Nu uppger Al Yaum att målvakten är nära att återvända till Saudiarabien. Uppgifter: Då kan United-kaptenen lämna klubben Bruno Fernandes har ryktats bort från Manchester United – men valt att stanna i klubben. Nu uppger Daily Mail att de vet när lagkaptenen kan lämna klubben. Efter VM 2026, då Premier League-säsongen är över. Fotbollschefen kan bli kvar i Häcken: "Ingen omöjlighet" BK Häckens fotbollschef, Martin Ericsson, sitter på ett utgående avtal. Nu uttalar sig 44-åringen om sina tankar kring framtiden. – Det är ingen omöjlighet att det blir en längre tid här, säger han till GP. Läs hela artikeln här!

När börjar Silly Season?

Transferfönstret öppnar i början av året och i mitten av sommaren i många ligor, men datumen varierar.

Land Vinterfönster Sommarfönster Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1) 29 januari 8 juli England (Premier League) 1 januari 14 juni Spanien (La Liga) 2 januari 1 juli Italien (Serie A) 2 januari 1 juli Tyskland (Bundesliga) 1 januari 1 juli Frankrike (Ligue 1) 1 januari 1 juli

När slutar Silly Season?

För de flesta europeiska ligor stänger fönstret i början av februari och i slutet av augusti.