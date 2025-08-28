FotbollDirekts Silly Season-blogg – Senaste ryktena och största övergångarna
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.
I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver veta om sommarfönstret 2025.
Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg! Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.
Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!
Alexander Ahl-Holmström lämnade Gais för spel i tyska Magdeburg under vintern.
Redan nu kan han vara på väg bort – enligt Bild.
Jacob Rinne har ryktats vara på väg bort från Djurgårdens IF.
Nu uppger Al Yaum att målvakten är nära att återvända till Saudiarabien.
Detta för spel i hans tidigare klubb, Al-Fateh.
Bruno Fernandes har ryktats bort från Manchester United – men valt att stanna i klubben.
Nu uppger Daily Mail att de vet när lagkaptenen kan lämna klubben.
Efter VM 2026, då Premier League-säsongen är över.
BK Häckens fotbollschef, Martin Ericsson, sitter på ett utgående avtal.
Nu uttalar sig 44-åringen om sina tankar kring framtiden.
– Det är ingen omöjlighet att det blir en längre tid här, säger han till GP.
När börjar Silly Season?
Transferfönstret öppnar i början av året och i mitten av sommaren i många ligor, men datumen varierar.
|Land
|Vinterfönster
|Sommarfönster
|Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)
|29 januari
|8 juli
|England (Premier League)
|1 januari
|14 juni
|Spanien (La Liga)
|2 januari
|1 juli
|Italien (Serie A)
|2 januari
|1 juli
|Tyskland (Bundesliga)
|1 januari
|1 juli
|Frankrike (Ligue 1)
|1 januari
|1 juli
När slutar Silly Season?
För de flesta europeiska ligor stänger fönstret i början av februari och i slutet av augusti.
|Land
|Vinterfönster
|Sommarfönster
|Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)
|25 mars
|29 augusti
|England (Premier League)
|3 februari
|1 september
|Spanien (La Liga)
|3 februari
|1 september
|Italien (Serie A)
|3 februari
|1 september
|Tyskland (Bundesliga)
|3 februari
|1 september
|Frankrike (Ligue 1)
|3 februari
|1 september
Den här artikeln handlar om: