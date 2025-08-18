FotbollDirekts Silly Season-blogg – Senaste ryktena och största övergångarna
Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.
I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver veta om sommarfönstret 2025.
Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg! Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.
Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!
Loreta Kullashi har gjort klart med ny klubb. Karriären fortsätter i spanska FC Badalona.
Ibrahim Diabate har gjort stor succé i allsvenskan den här säsongen och nu kommer uppgifter om att franska Auxerre överväger honom.
FC Köpenhamn-mittbacken Gabriel Pereira drar till sig intresse från Premier League. Såväl Burnley som Sunderland uppges vara intresserade.
Yannick Agnero fortsätter att dra till sig intresse och nu uppges franska Troyes ge sig in i matchen kring ivorianen.
Chelsea ser ut att vilja förstärka mittlåset i och med skadan på Levi Colwill.
Försök ska ha gjorts med Inter om Alessandro Bastoni, men det första budet uppges ha nobbats.
Kostas Tsimikas ser ut att kunna ha gjort sitt i Liverpool. Den grekiske ytterbacken uppges vara redo att lämna storklubben i sommar.
När börjar Silly Season?
Transferfönstret öppnar i början av året och i mitten av sommaren i många ligor, men datumen varierar.
|Land
|Vinterfönster
|Sommarfönster
|Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)
|29 januari
|8 juli
|England (Premier League)
|1 januari
|14 juni
|Spanien (La Liga)
|2 januari
|1 juli
|Italien (Serie A)
|2 januari
|1 juli
|Tyskland (Bundesliga)
|1 januari
|1 juli
|Frankrike (Ligue 1)
|1 januari
|1 juli
När slutar Silly Season?
För de flesta europeiska ligor stänger fönstret i början av februari och i slutet av augusti.
|Land
|Vinterfönster
|Sommarfönster
|Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)
|25 mars
|29 augusti
|England (Premier League)
|3 februari
|30 augusti
|Spanien (La Liga)
|3 februari
|30 augusti
|Italien (Serie A)
|3 februari
|30 augusti
|Tyskland (Bundesliga)
|3 februari
|30 augusti
|Frankrike (Ligue 1)
|3 februari
|30 augusti
