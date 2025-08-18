Prenumerera

FotbollDirekts Silly Season-blogg – Senaste ryktena och största övergångarna

Redaktionen

Silly Season är i full gång på FotbollDirekt.
I Silly Season-bloggen hittar du allt du behöver veta om sommarfönstret 2025.

Välkommen till FotbollDirekts Silly Season-blogg! Här hittar du allt du behöver veta om de senaste övergångarna, hetaste ryktena och största affärerna – allt på ett och samma ställe.

Här kan du läsa mer om spelarövergångar och klara transfers!

Rasmus Hjortling Olofsson
August 18, 2025 at 06:35 AM
Officiellt: Loreta Kullashi klar för FC Badalona

Loreta Kullashi har gjort klart med ny klubb. Karriären fortsätter i spanska FC Badalona. 

Rasmus Hjortling Olofsson
August 18, 2025 at 06:24 AM
Uppgifter: Auxerre vill ha anfallare – tittar på Diabate

Ibrahim Diabate har gjort stor succé i allsvenskan den här säsongen och nu kommer uppgifter om att franska Auxerre överväger honom. 

Rasmus Hjortling Olofsson
August 18, 2025 at 06:16 AM
Uppgifter: Burnley och Sunderland intresserade av Gabriel Pereira

FC Köpenhamn-mittbacken Gabriel Pereira drar till sig intresse från Premier League. Såväl Burnley som Sunderland uppges vara intresserade. 

Rasmus Hjortling Olofsson
August 18, 2025 at 06:04 AM
Uppgifter: Troyes har kommit med Agnero-förfrågan

Yannick Agnero fortsätter att dra till sig intresse och nu uppges franska Troyes ge sig in i matchen kring ivorianen. 

Rasmus Hjortling Olofsson
August 18, 2025 at 05:34 AM
Uppgifter: Inter har nobbat Chelsea-bud på Bastoni

Chelsea ser ut att vilja förstärka mittlåset i och med skadan på Levi Colwill.

Försök ska ha gjorts med Inter om Alessandro Bastoni, men det första budet uppges ha nobbats. 

Rasmus Hjortling Olofsson
August 18, 2025 at 05:22 AM
Uppgifter: Tsimikas redo att lämna Liverpool

Kostas Tsimikas ser ut att kunna ha gjort sitt i Liverpool. Den grekiske ytterbacken uppges vara redo att lämna storklubben i sommar. 

När börjar Silly Season?

Transferfönstret öppnar i början av året och i mitten av sommaren i många ligor, men datumen varierar.

LandVinterfönsterSommarfönster
Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)29 januari8 juli
England (Premier League)1 januari14 juni
Spanien (La Liga)2 januari1 juli
Italien (Serie A)2 januari1 juli
Tyskland (Bundesliga)1 januari1 juli
Frankrike (Ligue 1)1 januari1 juli

När slutar Silly Season?

För de flesta europeiska ligor stänger fönstret i början av februari och i slutet av augusti.

LandVinterfönsterSommarfönster
Sverige (Allsvenskan, Superettan, Division 1)25 mars29 augusti
England (Premier League)3 februari30 augusti
Spanien (La Liga)3 februari30 augusti
Italien (Serie A)3 februari30 augusti
Tyskland (Bundesliga)3 februari30 augusti
Frankrike (Ligue 1)3 februari30 augusti

