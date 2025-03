Från Gais till divison två – Westgärds klar för Landvetter

Efter fjolårets säsong lämnade Erik Westgärds Gais.

Nu står det klart var målvakten spelar sin fotboll denna säsong.

22-åringen har skrivit på för division två-klubben Landvetter IS.

Efter att den allsvenska säsongen 2024 var färdigspelad gick Erik Westgärds, 22, kontrakt med ”Makrillarna” ut.



Under fjolåret hann burväktaren med att vara utlånad till två klubbar. Först Ljungskile SK och sedan Onsala BK.



Därefter har det hunnit passera tre månader utan att målvakten har skrivit på för en ny klubb – fram till nu.



Under fredagen står det nämligen klart att 22-åringen kommer att fortsätta sitt fotbollsspelande i division två – och Landvetter IS.



“Vi är glada för att Erik har valt Landvetter IS där han blir en av tre duktiga målvakter i årets seniortrupp”, skriver klubben på Instagram.



Under fjolåret spelade Erik Westgärds totalt elva matcher i Ettan södra.