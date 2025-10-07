Gerrard om TAA:s Liverpool–exit: ”Jag skulle inte gjort det”

Trent Alexander Arnold valde att lämna Liverpool i somras.

Liverpool-legenden Steven Gerrard ser sin syn på uppbrottet.

– Jag skulle inte ha gjort det, säger han i Rio Ferdinands podcast.

Foto: Bildbyrån

Trent Alexander Arnold valde att inte förlänga med Liverpool och lämna för Real Madrid i somras.

Den spanska storklubben betalade dock en liten summa för engelsmannen (110 miljoner kronor är det som har rapporterats) för att få in honom innan klubblags-VM.

Att ytterbacken valde att inte förlänga kontraktet och låta det löpa ut har diskuterats flitigt sedan dess.

Liverpool-legenden Steven Gerrard ser nu sin syn på det hela i Rio Ferdinands podcast.

– Jag kan förstå det. Jag förstår det. Hans bästa kompis spelar där. Kanske vill han utmana sig själv. Han har vunnit allt i Liverpool. Så det finns en del av mig som verkligen förstår det, säger 45-åringen och fortsätter:

– Men så fort jag tar på mig Liverpool-hatten igen tänker jag: “Vad gör du? Vad gör du?” Du är utan tvekan ett av de bästa lagen i Europa. Du vinner saker som jag sitter här nu och fortfarande drömmer om att vinna. Du vinner Europacuper. Du är en av huvudmännen. Fansen avgudar dig. Vad gör du? Men det här är med Liverpool-hatten på, för jag älskar Liverpool FC.

Gerrard tror att det kan bli succé för ytterbacken i Real Madrid, men han menar samtidigt på att det finns lite osäkerhet kring flytten.

– Men att lämna Liverpool FC, där han var i sina bästa år, är en risk enligt min mening. Och jag tror att han lever den risken nu. Jag hoppas att det fungerar för honom eftersom jag verkligen älskar killen. Jag skulle inte ha gjort det. Men han är tillräckligt bra för att få det att fungera, säger han.