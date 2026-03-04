Klart: 21-åringen lämnar Elfsborg

Jalal Abdullai, 21, lämnar Elfsborg.

Ny klubbadress blir Molde FK.

– Det var häftigt att komma till Elfsborg från Ghana, och det var en otrolig plattform för mig, säger han via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Jalal Abdullai anslöt till Elfsborg under sommaren 2023 och har hunnit spela 52 matcher och gjort 12 mål för klubben. Under fjolåret 2025 var han utlånad till Molde FK där han gjorde totalt 9 mål. Nu är Elfsborg och Molde överens om en övergång för 21-åringen.

– Det var häftigt att komma till Elfsborg från Ghana, och det var en otrolig plattform för mig. Från Allsvenskan till spel i Europa har jag känt ett stort stöd hela vägen från laget och supportrarna. Det är jag alltid tacksam för, säger 21-åringen via klubbens uttalande och fortsätter:

– Jag kommer sakna mina lagkamrater, supportrarna, staden och alla människor runt Elfsborg. Jag uppskattar allt ni har gjort för mig, och önskar er all lycka till framöver.

Klubbchef Stefan Andreasson säger följande:

– Normalt säljer vi inte våra bästa spelare eller största talanger inom Skandinavien men det ekonomiska erbjudandet vi fick från Molde har fått oss i det här fallet att göra ett undantag. Då vi rangordnar våra transfers inte bara utifrån en transfersumma utan också hur mycket vi får ut av den köpande klubbens omsättning beroende på spelarens position, så blir denna affär vår klart största hittills.