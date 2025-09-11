Klart: Adli lämnar Milan – flyttar till Saudiarabien

Yacine Adli har gjort sitt i AC Milan.

Mittfältaren flyttar till Saudiarabien.

Där har han skrivit på för Al-Shabab.

Foto: Bildbyrån

Yacine Adli har ryktats bort från AC Milan och det står nu klart att det blir en flytt för mittfältaren.

Karriären fortsätter i Saudiarabien för den 25-årige fransmannen.

Adli har nämligen presenterats av Al-Shabab.

Han köps loss från AC Milan och han har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2028 med den saudiska klubben.

Totalt blev det ett mål och två assist på 39 matcher för mittfältaren i Milan.

