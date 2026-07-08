Klart: AIK säljer anfallaren – här är prislappen

Erik Flataker lämnar AIK.

Anfallaren säljs till Go Ahead Eagles i Nederländerna.

Prislappen landar på mellan 2,5-5 miljoner kronor netto, meddelar ”Gnaget”.

Erik Flataker. Foto: Bildbyrån

Nu står det helt klart att den norske anfallaren Erik Flataker, 21, lämnar AIK efter bara ett år i klubben. Strikern, som anslöt från norska Sogndal förra sommaren, är klar för en flytt till Nederländerna och Go Ahead Eagles.

– Ett stort tack till Erik för hans tid i klubben och bidrag till AIK. Jag och hela klubben önskar honom ett stort lycka till i sitt nya fotbollskapitel, säger AIK:s rekryteringschef Miika Takkula i ett pressmeddelande.

Prislappen

”Gnaget” meddelar samtidigt att försäljningen landar i prisklassen 2,5-5 miljoner kronor netto till AIK. Enligt tidigare uppgifter från Expressen är prislappen på affären omkring 11 miljoner kronor.

– Det har varit ett otroligt lärorikt och minnesvärt år i AIK och jag är mycket tacksam över möjligheten att få representera denna fantastiska klubb. Jag vill rikta ett stort tack till alla i och runt klubben, mina lagkamrater, tränare, ledarstab och övrig personal, för stödet, förtroendet och gemenskapen under min tid här, säger Flataker.

Tack och lycka till, Erik!



AIK Fotboll är överens med den nederländska Eredivisie-klubben Go Ahead Eagles om en omgående transfer av forwarden Erik Flataker. pic.twitter.com/3ratRgJ8E6 — AIK Fotboll (@AIKfotboll) July 8, 2026

– Ett extra stort tack vill jag rikta till supportrarna som har skapat en fantastisk stämning och stöttat oss i både med- och motgång. Att få spela inför er är något som jag kommer att bära med mig resten av livet. Jag är stolt över att ha varit en del av AIK och kommer alltid att se tillbaka på min tid här med stor tacksamhet. Jag önskar klubben och alla som är en del av AIK ett stort lycka till i framtiden, fortsätter anfallaren.

Totalt noterades Erik Flataker för åtta mål och två assist på 30 matcher för AIK.