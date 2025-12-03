Klart: Alan Carleton presenterad av Sandviken

Alan Carleton, 20, är klar för Sandviken.

Det meddelar klubben under onsdagen.

Foto: Bildbyrån

Den 20-årige amerikanska mittfältaren Alan Carleton är klar för spel i Superettan och Sandviken. Det meddelar klubben under onsdagen. Alan Carleton kommer senast från spel i Huntsville där han den gångna säsongen gjorde 12 mål och sex assist i MLS Next Pro.

– Jag är väldigt glad över att allt är klart och jag är redo att komma över för att träffa laget och kliva ut på planen, säger 20-åringen och fortsätter:

– Jag valde Sandvikens IF eftersom det alltid har varit min dröm att spela i Europa, och jag tycker att det är en fantastisk plats att påbörja min karriär utomlands. Sandviken verkar vara ett tekniskt skickligt lag med en väldigt underhållande spelstil, säger nyförvärvet via uttalandet.

Även chefsscout Elias Gärdh kommentarar nya rekryteringen.

– Alan är en offensiv mittfältare som vi följt noga under hela året. Han är en tekniskt skicklig spelare med god spelförståelse. Hans spets finns i ytan framför motståndarnas backlinje med finurliga enstick, ett vasst avslut och en väldigt fin teknik. Vi tror att hans spetsegenskaper i kombination med hans personlighet kommer bli en bra match med vårt sätt att spela och träna.