Klart: Amaro Bahtijar stannar i Sundsvall

Amaro Bahtijar, 27, stannar i GIf Sundsvall.

Mittbacken har skrivit på ett tvåårskontrakt.

Foto: Bildbyrån

Amaro Bahtijar anslöt till GIF Sundsvall inför säsongen 2024. I januari i år valde man att förlänga avtalet året ut och nu kommer ett besked att atalet förlängs ytterligare. Mittbacken skriver på ett kontrakt som sträcker sig över 2027.

– GIF Sundsvall är mer än bara en klubb för mig – det är min hemstad och platsen där jag är uppvuxen. Att få fortsätta här i ytterligare två år betyder oerhört mycket. Jag är både stolt och väldigt motiverad, säger Bahtijar via klubbens hemsida.

Sportchef Joel Cedergren är nöjd med förläningen.

– Amaro har gjort en väldigt bra säsong 2025. Han har visat att man kan ta stora steg som spelare även efter 25, och vi är nyfikna på vilka utvecklingssteg han kan ta under 2026. Förutom att Amaro är en duktig fotbollsspelare är han en fantastisk person att ha i en grupp. Han bidrar med glädje, omtanke och är ett starkt stöd för våra unga spelare. Med sitt sätt att förbereda sig och genomföra träning höjer han också professionaliteten i vår vardag, säger han via uttalandet.