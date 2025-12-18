Klart: Anders Pålsson lämnar Malmö FF

Anders Pålsson lämnar som ordförande i Malmö FF efter sju år.

Han kliver av posten vid nästa årsmöte den 6 mars.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF:s ordförande Anders Pålsson lämnar nästa år. Under torsdagen meddelar klubben att Pålsson lämnar under nästa årsmöte den 6 mars.

– Jag ser med stor glädje tillbaka på en lång tid i Malmö FF där vi tillsammans kunnat fira många och stora framgångar. Dessa framgångar bottnar i ett gediget lagarbete, så väl på som utanför planen och att ha fått vara en del av det i föreningen i mitt hjärta är något som betyder oerhört mycket för mig och som jag för alltid kommer att bära med mig. Jag är övertygad om att Malmö FF har en ljus framtid och ser efter årsmötet i mars fram emot att från åskådarplats följa föreningen mot nya framgångar, säger Pålsson på MFF:s hemsida.

Anders Pålsson har varit ordförande i MFF i sju år. Under den tiden har herrlaget tagit två cupguld och fyra SM-guld. Damlaget har gjort en raketresa genom seriesystemen och slutade trea den gångna säsongen i damallsvenskan.

Texten uppdateras.

