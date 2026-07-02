Klart: Anfallaren återvänder till Hammarby

Suwaibou Kebbeh återvänder till Hammarby.

Detta efter ett succélån i GIF Sundsvall.

– Vi tar nu tillbaka honom för att öka konkurrensen på anfallspositionerna i A-truppen, säger sportchef Mikael Hjelmberg via klubbens uttalande.

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Suwaibou Kebbeh anslöt till Hammarby inför årets säsong för att till en början ta en plats i HTFF. Han blev under vårsäsongen utlånad till GIF Sundsvall där han står noterad för tre mål och en assist på 13 matcher.

Nu kommer beskedet att han återvänder till Hammarby för att konkurrera om en plats i A-laget.

– Kebbeh har gjort bra ifrån sig under utlåningen till Sundsvall, och vi tar nu tillbaka honom för att öka konkurrensen på anfallspositionerna i A-truppen. Vi ser väldigt mycket fram emot att jobba vidare med honom och det är en spelare vi stora förhoppningar på för framtiden, säger sportchef Mikael Hjelmberg via klubbens uttalande.

Anfallaren sitter på ett kontrakt över 2030.