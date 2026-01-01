Klart: Aston Villa förstärker med brasiliansk talang

Aston Villa har gjort klart med ett nyförvärv.

Alysson plockas in från brasilianska Gremio.

Detta bekräftas denna torsdag.

Foto: Bildbyrån

Aston Villa går starkt i Premier League och placerar sig för närvarande på tredjeplats i tabellen.

Som bekant så har januarifönstret öppnat denna torsdag och Birmingham-klubben agerar direkt.

Aston Villa meddelar i dag att man gjort klart med den brasilianske talangen Alysson som ansluter från brasilianska Gremio.

Enligt Sky Sports så betalar Villa åtta miljoner pund (strax under 100 miljoner kronor) för brassen, men affären kan via bonusar komma att bli värd tio miljoner pund (136 miljoner kronor).