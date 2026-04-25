Klart: Björk lämnar Brøndby – ”Kikar på nästa destination”

Anfallaren Carl Björk har snart gjort sitt i Brøndby.

Det meddelar hans agent, Markus Rosenberg, i en intervju med Tipsbladet.

– Vi kikar på nästa destination runt omkring i Skandinavien, säger han.

Det var under vintern 2022 som Carl Björk, 26, lämnade IFK Norrköping för spel i danska Brøndby.

Efter ett utlån tillbaka till ”Peking” har Björk även huserat i andraliga-klubben B.93, till vilken han är utlånad till just nu.

Till sommaren löper anfallarens avtal med den danska storklubben ut, och Björk kommer att tacka för sig.

– Carl lämnar Brøndby i sommar. Han trivs i Danmark, men vi kikar på nästa destination runt omkring i Skandinavien, säger agenten Markus Rosenberg till Tipsbladet.

Var Carl Björk kommer att spela sin fotboll nästa säsong återstår att se. Under årets säsong står han noterad för spel i 25 matcher där det har blivit fem mål och en assist i andraligan.