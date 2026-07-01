Klart: BP värvar mittfältare

BP förstärker inför återstarten.

Den 23-åriga mittfältaren Mohamed Derbali ansluter på ett treårskontrakt.

– Kombinationen av fysik och teknik gör honom till en väldigt intressant spelare, säger sportchefen Sean Sabetkar.

Sportchef Sean Sabetkar. Foto: Bildbyrån

Den fransk-tunisiske mittfältaren ansluter senast från den tunisiska storklubben Espérance Sportive de Tunis, där hans kontrakt gick ut i dag, onsdag. Mohamed Derbali har kritat på ett kontrakt med BP som sträcker sig över tre år.

– Mohamed är en spelare som jag har följt under en längre tid. Kombinationen av fysik och teknik gör honom till en väldigt intressant spelare och det ska bli spännande att se vad han kan bidra med i vår verksamhet, säger sportchef Sean Sabetkar i ett uttalande.



Mittfältaren är spelklar från och med den 7 juli (tisdag) och kommer inte att spela när BP återstartar allsvenskan hemma mot Gais på måndag.

– Miljön har varit jättebra. Alla har varit väldigt välkomnande och jag kände mig som hemma direkt. Redan efter den första träningen märkte jag att det är en sammansvetsad grupp, vilket är väldigt kul att se. Tränarstaben tog också emot mig på ett fantastiskt sätt. Från första minuten kände jag mig hemma och det känns väldigt bra, säger spelaren.

– Allsvenskan är en bra liga. För mig innebär det här en återkomst till Europa efter några år i Tunisien. Jag såg att laget var väldigt ungt, och när Ulf och Sean kontaktade mig blev jag direkt intresserad. Som jag sa tidigare känns det väldigt familjärt här, och jag är väldigt glad över att vara en del av klubben, fortsätter han.

Brommapojkarna ligger på sjundeplats i allsvenskan efter tio spelade matcher.

