Blir historisk – mot sin gamla klubb

Simon Strand står på 199 allsvenska matcher.

Under söndagen gör han sin 200:e.

Det sker dessutom mot hans gamla klubb Hammarby.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

Simon Strand skrev på för Brommapojkarna inför årets säsong. Under debutsäsongen har det blivit nio startar och han har även belönats med kaptensbindeln.

De rödsvarta är ytterbackens fjärde klubb i allsvenskan i dagsläget står ytterbacken på 199 matcher i Sveriges högsta serie för Dalkurd, Elfsborg, Hammarby och nu BP.

Under söndagen kan 33-åringen därmed gå upp på 200 allsvenska match i karriären. Sedan Strand debuterade i serien 2018 har endast tre andra spelare gjort så många matcher, nämligen Nahir Besara (207), Oscar Janssom (203) och Romario (200). Just Romario sitter också på alla tiders allsvenska rekord med 400 matcher.

Strands 200:e match i allsvenskan är också speciell av en annan anledning. Den sker nämligen mot hans tidigare klubb Hammarby, som han tvingades lämna i fjol efter att ha nekats ett nytt kontrakt.

Totalt spelade Strand 58 allsvenska matcher för Bajen.